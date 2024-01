Samsung Galaxy S23 è, alla pari dei nuovi dispositivi di casa Apple, uno degli smartphone più attesi e desiderati dell’intero mercato, sopratutto per l’incredibile rapporto qualità/prezzo, ma anche proprio per le ottime specifiche tecniche integrate al suo interno. L’occasione per l’acquisto è davvero ghiottissima grazie ad Amazon, capace di ridurne la spesa di circa 250 euro.

Il modello attualmente in promozione prevede la variante no brand, ovvero non è brandizzato da alcun operatore telefonico, oltretutto ha garanzia di 24 mesi, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le specifiche, a prescindere da quanto appena indicato, restano generalmente sempre le stesse, parlando comunque di un display da 6,1 pollici di diagonale (AMOLED 2X), con processore octa-core ad alte prestazioni, batteria da 3900mAh per una discreta autonomia, ed un eccellente comparto fotografico.

Samsung Galaxy S23: una selva di sconti speciali

Con il Samsung Galaxy S23 gli utenti possono fare praticamente tutto ciò che vogliono, anche grazie ad un prezzo oggi tutt’altro che particolarmente elevato. Il listino attuale del modello discusso nell’articolo è di 1039 euro, che viene ridotto del 24%, per arrivare così a spendere solamente 788 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto a quelle che sono le prestazioni generali.

A differenza della versione classica, incluso in confezione troviamo anche l’alimentatore da 25W, utile per ricaricare lo smartphone in rapidità, senza dover necessariamente affidarsi ad un caricatore di terze parti o da acquistare a parte.