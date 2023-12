Samsung Galaxy S23 è il dispositivo più ricercato del momento, tra i tantissimi top di gamma in circolazione, un prodotto che apre le porte verso prestazioni di altissimo livello, senza mai richiedere all’utente finale un esborso particolarmente eccessivo (considerato il trend attuale del mercato).

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display AMOLED da 6,1 pollici, un bellissimo AMOLED 2X con refresh rate variabile che offre la massima versatilità e fluidità nell’utilizzo, al cui interno trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ed una configurazione di base con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy S23, le offerte su Amazon sono incredibili

Occasione più unica che rara per riuscire a mettere le mani da un lato su uno degli smartphone più richiesti, appunto il Samsung Galaxy S23, dall’altra per approfittare di due cose: in primis il prezzo di vendita di soli 699 euro, uno dei più bassi di sempre con la riduzione del 29% applicata sul listino di 979 euro, dall’altra un regalo inatteso, infatti in confezione sarà possibile trovare anche il caricabatterie per il collegamento alla presa a muro.

Uno dei più grandi limiti dello smartphone in questione è forse la batteria, un componente da 3900mAH, che non soddisfa pienamente in termini di autonomia e durata complessiva, ma che allo stesso tempo riesce ad alleggerirlo evitando un peso eccessivo. Il comparto fotografico è in egual misura di alta qualità, con un sensore principale da 50 megapixel, e la connettività 5G di ultima generazione per una velocità di connessione davvero rapidissima.