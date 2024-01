"Il Vero Fuoritutto" Unieuro: PAZZI SCONTI su tutta la tecnologia

Unieuro dà il benvenuto al nuovo anno con il suo volantino “Il Vero Fuoritutto”, una vera e propria festa di sconti che spaziano dal 10% al 50% su una vasta gamma di prodotti tech. Questa incredibile offerta sarà valida fino al 17 gennaio, offrendo agli acquirenti l’opportunità di aggiornare i propri dispositivi elettrodomestici o tecnologici a prezzi convenienti.

Nel volantino “Il Vero Fuoritutto” di Unieuro, i consumatori potranno trovare sconti su una vasta selezione di prodotti. Dagli smartphone ai portatili gaming e non, dalle TV alle soundbar, dai piccoli e grandi elettrodomestici, c’è qualcosa per tutti. Occhio alle offerte speciali per TV, smartphone premium e low cost, smartwatch di marche rinomate come Garmin, Samsung e Amazfit, portatili e monitor delle migliori marche come HP, Lenovo, ASUS e MSI, robot per la pulizia, scope elettriche funzionali, biciclette e monopattini elettrici. Anche i prodotti Dyson, come lo speciale asciugacapelli a soli 499 euro, e Apple, con l’iPad Air al costo di 669 euro, rientrano nella lista dei fuoritutto.

Offerte Esclusive Unieuro

Ma le sorprese non finiscono qui. Il volantino Unieuro offre sconti extra su diverse categorie di prodotti. Fino al 17 gennaio, gli acquirenti potranno beneficiare di:

20% di sconto sulle soundbar (spesa minima di 199€)

(spesa minima di 199€) 30% di sconto sulle sedie gaming (con una spesa minima di 120€)

(con una spesa minima di 120€) 25% di sconto su frigoriferi side by side e multidoor (soglia minima di spesa 1300€)

Per coloro che sono alla ricerca di soluzioni per il clima domestico, Unieuro propone la promo “Speciale Clima”. Acquistando un condizionatore di marca, i clienti riceveranno in abbinata un robot aspirapolvere Hoover e avranno la possibilità di pagare il tutto in comode 20 rate mensili a interessi zero, con il primo pagamento a giugno 2024.

Inoltre, per coloro che necessitano di deumidificatori, c’è uno sconto ulteriore del 20% disponibile fino al 17 gennaio. Per visualizzare tutte le offerte presenti nel volantino “Il Vero Fuoritutto” di Unieuro, è sufficiente visitare il sito ufficiale dell’operatore. Qui, i consumatori potranno sfogliare le offerte online e scoprire le incredibili promozioni attive. Se invece si sta cercando un nuovo elettrodomestico per rinnovare la cucina, troverai ciò che cerchi, come ad esempio il Frullatore Moulinex di ultima generazione a meno di 60 euro. Non perdere il Fuoritutto Unieuro e inizia il tuo anno alla grande!