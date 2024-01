Gli altoparlanti bluetooth, sopratutto i modelli da utilizzare sotto la doccia, attirano sempre l’attenzione di innumerevoli consumatori nel mondo, pronti ad investire piccoli quantitativi di denaro per l’acquisto di un dispositivo che li possa rendere effettivamente felici, anche per breve tempo. Su Amazon è oggi possibile accedere ad un device di buona qualità generale, ad uno dei prezzi più economici del momento.

Non viene indicata una marca specifica, si tratta di un altoparlante bluetooth, che offre quindi la possibilità di utilizzo wireless con qualsiasi device in circolazione, con certificazione IPX7 per la piena impermeabilità a schizzi d’acqua e similari. Data la sua natura, integra una batteria interna da 1000mAh, così da poterlo utilizzare ovviamente senza cavo, ed una luce LED circolare che offre un design iconico (anche se non si allontana troppo dagli standard a cui siamo abituati).

Altoparlante bluetooth in offerta su Amazon

Il risparmio sull’acquisto dell’altoparlante bluetooth è davvero sotto gli occhi di tutti, pensate infatti che il prodotto in oggetto avrebbe un listino di 34,99 euro, che viene fortemente ridotto di 15€ con l’applicazione del coupon che si trova direttamente in pagina, per arrivare a spendere in finale solamente 19€.

La qualità del suono non è elevata, la possiamo ritenere allineata con il prezzo dello stesso prodotto, nonostante comunque si abbia uno speaker interno da 6W, con suono surround a 360 gradi, ed un’uscita in frequenza tra 15 e 120Hz. Interessante la presenza di una modalità radio e di una porta USB per l’eventuale collegamento fisico.