Uno degli smartphone più interessanti dell’intera produzione di casa Motorola, è senza dubbio l’Edge 40 Neo, device di fascia media, che generalmente viene commercializzato a poco meno di 400 euro, pronto a garantire prestazioni anche di livello superiore.

Il dispositivo è caratterizzato da un ampio display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD+ con refresh rate fino a 144Hz, affiancato da un processore MediaTek dimensity 1050, ed una configurazione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il prodotto ha sistema operativo Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, è un classico dual SIM ed offre una batteria da 5000mAh, per una autonomia superiore al normale.

Motorola Edge 40 Neo, che prezzo basso per l’ottimo smartphone

Gli utenti che vogliono acquistare il Motorola Edge 40 Neo non devono investire un elevato quantitativo di denaro, come vi dicevamo il prezzo consigliato del prodotto è di 399 euro, ma oggi è possibile approfittare di una riduzione del 18%, che lo porta a costare solamente 329 euro.

Tornando a parlare del comparto fotografico, il modello discusso nell’articolo è dotato di due sensori posteriori, con il principale da 50 megapixel (ed il secondario da 13 megapixel), perfetti per riuscire a realizzare ottimi scatti, dal dettaglio e dalla nitidezza di livello decisamente superiori. La ricarica, per riempire correttamente il componente da 5000mAh, è rapida a 68W, così da riuscire a poter tornare ad utilizzare lo smartphone in tempi davvero brevissimi. Tutti i dettagli sull’offerta sono raccolti direttamente sul sito ufficiale di Amazon.