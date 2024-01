Luce notturna con ALTOPARLANTE bluetooth: costa meno di 10€ su AMAZON

Tra i tantissimi prodotti effettivamente inclusi all’interno del catalogo aziendale di Amazon, si trova una luce notturna con altoparlante bluetooth integrato, un prodotto che al giorno d’oggi costa davvero molto poco, se pensate che comunque offre un prezzo finale inferiore ai 10 euro.

Il modello attualmente in promozione è uno dei più economici in circolazione, ha forma cilindrica, con una serie di LED RGB posti su tutto il perimetro, che offrono una profonda personalizzazione ed una variabilità unica nel proprio genere. Il prodotto può fungere innanzitutto come lampada LED multicolore, con microfono integrato per la gestione delle chiamate, per poi estendersi appunto verso il settore degli altoparlanti bluetooth, perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo o trasmettitore in commercio.

Luce notturna LED con altoparlante bluetooth integrato, costa meno di 10 euro

E’ indubbio che il prezzo di vendita finale rappresenta il punto saldo del risparmio e della possibilità di acquisto per l’utente, basti infatti pensare che ad oggi sarà necessario spendere un listino di 19,99 euro, a scendere poi verso i 9,99 euro previsti, grazie all’applicazione del coupon in pagina a disposizione di tutti gli utenti.

Gli utenti interessati devono comunque sapere essere disponibile solamente un’unica colorazione, ma che possono essere abbinati in stereo più dispositivi dello stesso tipo. Il sistema di controllo è legato ad un insieme di pulsanti fisici, posti sulla base del prodotto stesso, con una buona corsa ed un buon feedback al tatto/pressione, così da facilitare la regolazione delle varie impostazioni.