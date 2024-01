L’antifurto GPS per auto, comunemente definito anche localizzatore per auto, è un prodotto che ultimamente sta ottenendo sempre più successo, proprio per la crescente preoccupazione di vedere la vettura rubata da ignoti. Fortunatamente su Amazon esistono soluzioni di vario genere molto economiche, come nel caso del modello oggetto del nostro articolo.

Questi si tratta a tutti gli effetti di un localizzatore GPS, che di base può tranquillamente venire utilizzato dal pubblico sia per veicoli, che bambini, beni o altri prodotti. E’ resistente agli schizzi d’acqua, ma non può venire immerso in liquidi, ed ha comunque dimensioni molto ridotte: 8 x 5 x 3 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno ai 230 grammi.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon che potete avere gratis in esclusiva, iscrivendovi al nostro canale Telegram che trovate qui.

Antifurto GPS per auto: un prezzo bassissimo su Amazon

Al giorno d’oggi acquistare un prodotto di questo tipo non richiede assolutamente un esborso troppo elevato, infatti il listino sarebbe di 16,49 euro, che risulta essere ridotto del 50% applicando il coupon in pagina, così già di base arrivando a spendere 8,25 euro, per poi poter ricevere una ulteriore riduzione del 15%, con il codice Y7MVQ5L4, che potrà essere applicato nel carrello.

Compralo su Amazon

Come era lecito immaginarsi, nel caso in cui vogliate utilizzarlo al pieno delle sue funzionalità, è necessario sottoscrivere un abbonamento, che al mese potrebbe costare 8,99 euro. Per abbattere i prezzi, è possibile sottoscrivere soluzioni prepagate: con pagamento ogni 3 mesi si va a spendere 6,6 euro, oppure ogni 6 mesi soli 5,53 euro, ogni anno 4,99 euro, per finire con il biennale da 4,69 euro al mese.