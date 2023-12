Il localizzatore GPS è uno strumento che negli ultimi anno ha goduto di una fama ed un interesse crescente da parte della popolazione, viene solitamente venduto per l’utilizzo diretto in auto, ma può essere tranquillamente utilizzato per qualsiasi bene di cui si vuole tracciare in ogni momento la posizione. Su Amazon è oggi disponibile un modello ad un prezzo decisamente economico.

Tecnicamente il prodotto non presenta differenze particolari rispetto agli altri modelli in commercio, è un piccolo rettangolo di plastica, di colorazione grigio scuro, senza pulsanti o connettori particolari sulla superficie, di dimensioni 8 x 5 x 3 centimetri, con un peso di 230 grammi complessivi. Il funzionamento è garantito da pile al litio (incluse in confezione), non presentando una batteria integrata da ricaricare fisicamente.

Il punto di forza che vi dovrà avvicinare all’acquisto di uno dei suddetti modelli, è chiaramente il prezzo finale di vendita, infatti considerate che ad oggi il suo listino sarebbe di soli 16,49 euro, cifra che viene prima ridotta del 15% con l’applicazione del codice Y7MVQ5L4 da parte dell’utente nel carrello, per poi essere ulteriormente ribassata del 50%, grazie al coupon che è possibile flaggare in pagina (in pratica si ha uno sconto del 65%), che lo porta a costare circa 6€.

Per funzionare correttamente, il localizzatore GPS integra una SIM, che deve essere sfruttata mediante l’utilizzo di un abbonamento mensile a pagamento. Questi ha un costo di 8,99 euro al mese, ma si può risparmiare sottoscrivendo abbonamenti trimestrali, semestrali, annuali o biennali (quest’ultimo ad esempio ha un peso di 4,69 euro al mese).