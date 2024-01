MediaWorld, BOMBE al 60% di sconto per il 2024 su Samsung e iPhone

Non è semplice battere colossi di questa portata, siccome molto spesso riescono a mettere in gioco delle offerte clamorose che neanche Amazon può eguagliare. Ovviamente il discorso riguarda soprattutto la tecnologia di consumo, tra cui figurano grandi computer e smartphone. Ovviamente non sono solo questi i pezzi pregiati, siccome ce ne sono molti altri disponibili in sconti clamorosi. Oggi ad esempio c’è MediaWorld a rendere tutto molto più semplice per chi vuole acquistare qualcosa di nuovo.

MediaWorld, le grandi offerte battono Euronics con sconti clamorosi

Si parte come sempre dai computer, ed oggi ce ne sono alcuni davvero ottimi. Se non si vuole spendere molto, ecco il nuovo Acer Aspire 3 A315, prodotto che vanta ottime specifiche tecniche. A bordo c’è una memoria interna SSD da 512 GB, una memoria RAM da 8 GB e infine un processore AMD Ryzen 5 7520U. Il prezzo di vendita è di 449 €.

Nel caso in cui si dovesse desiderare invece qualcosa di più performante, ecco un prodotto della serie ROG di ASUS. Il nuovo STRIX 16 consente a tutti di basarsi su una memoria RAM da 16 GB, su un SSD da 512 GB e su una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicati. Oltre a questo c’è un processore Intel Core i7 13650H. Il prezzo di vendita è di 1199 €.

Un’altra grande offerta riguarda invece delle cuffie, le G435 di Logitech. Questo prodotto che è compatibile con computer, PlayStation 5 e PlayStation 4, offre anche la possibilità di avere il microfono flip-to-mute. Il suo prezzo di vendita oggi è di soli 49 €.

Lato smartphone, ci sono due proposte realmente interessanti. La prima riguarda il Samsung Galaxy A34 che con 8 GB di RAM e 128 di memoria interna costa 339 €. La seconda vede in auge il Motorola G13 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo è di 119 €.