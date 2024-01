Il 2023 ha visto l’affermarsi trionfante dell’intelligenza artificiale e delle sue incredibili potenzialità. Ed è in questa nuova era, che si afferma BotSonic, la piattaforma ideale per coloro che desiderano plasmare la propria intelligenza artificiale creando chatbot personalizzati. L’intervista a Google Bard, infatti, ha illuminato le potenzialità di questa incredibile tecnologia, in vari ambiti di applicazione.

BotSonic, basato appunto sui modelli di linguaggio di OpenAI, offre un’esperienza di creazione di chatbot personalizzati davvero unica e senza precedenti.

Chatbot Personalizzato con BotSonic: Guida passo passo

La procedura per la realizzazione della propria intelligenza artificiale è chiara ed accessibile a tutti. Inizia con la registrazione sul portale della piattaforma BotSonic. Da qui si prosegue con la creazione del GPT personalizzato attraverso il comando “Create New Bot“. In questa fase è possibile scegliere nome, scenario d’uso e personalizzare opzioni avanzate come la localizzazione linguistica. Dopo questa fase, è necessario preparare i dati di addestramento in formati come PDF, DOC o DOCX. Facendo particolare attenzione alla qualità dei materiali caricati.

Per quanto riguarda l’addestramento bisogna selezionare il comando “Upload and Train”, permettendo di monitorare il processo. Una volta completato, è possibile interrogare il GPT personalizzato su tutti i documenti forniti, correggendo eventuali errori nelle risposte. BotSonic, infatti, consente la rimozione e la modifica dei dati anche dopo la creazione del chatbot. Garantendo, in questo modo, un controllo totale sulla propria intelligenza artificiale.

Insomma, BotSonic si pone come un alleato indispensabile per chi desidera esplorare le innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale. Rendendo il processo di creazione di un chatbot personalizzato un’esperienza accessibile e stimolante per tutti!

Provare per credere!