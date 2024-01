Il 2024 si preannuncia come un anno emozionante per gli appassionati di Realtà Virtuale, grazie al lancio della beta pubblica di UEVR. La nuova tecnologia avanzata che si propone di rendere “VR-ready” qualsiasi gioco basato sui motori di gioco di Epic. Aprendo, in questo modo, nuove possibilità immersive per una vasta gamma di titoli.

Infatti, il progetto, compatibile con Unreal Engine 4.8 fino a Unreal Engine 5.3, potrebbe coinvolgere migliaia e migliaia di giochi già presenti sul mercato.

UEVR: apre le porte della Realtà Virtuale a migliaia di giochi

L’installazione e la gestione di UEVR è davvero intuitiva. Infatti, gli utenti possono avviare facilmente i giochi in realtà virtuale semplicemente selezionandoli attraverso il tool dedicato. L’enorme comunità di giocatori è già particolarmente attiva ed impegnata a testare la compatibilità con vari titoli e nel creare mappe personalizzate per i controller.

Tra i giochi che hanno già beneficiato di un profilo comandi attivo ci sono nomi noti come:

Returnal;

RoboQuest;

Trepang2;

Aliens: Fireteam Elite;

Forgive Me Father 2;

RoboCop: Rogue City;

Warhammer 40,000: Boltgun;

RIPOUT;

Soulslinger Envoy of Death;

illWill;

Atomic Heart

Lista che continua a crescere grazie al contributo appassionato di numerosi utenti online.

A tal proposito una domanda chiave non fa che ripetersi nel web, ovvero: Gli strumenti innovativi come UEVR porteranno forse ad una rinascita del mercato della Realtà Virtuale? Vista la comunità dei giocatori sempre più coinvolta e numerosi titoli già supportati, sembrerebbe che la risposta sia affermativa. È probabile che presto assisteremo alla nascita di un capitolo completamente nuovo nell’esperienza di gioco del futuro.