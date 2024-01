Nel terzo trimestre dell’anno, Iliad, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha registrato un notevole aumento nel numero di utenti mobile, raggiungendo la cifra di 10,475 milioni. Questo rappresenta un incremento significativo di 359 mila utenti rispetto alla fine del secondo trimestre, confermando la costante crescita della base di clienti dell’azienda.

Fibra ottica in ascesa: +172 mila utenti nel terzo trimestre

Oltre alla crescita nei servizi mobili, Iliad ha anche riportato un notevole successo nella sua offerta di fibra ottica. Nel periodo compreso tra luglio e settembre, l’azienda ha guadagnato 172 mila nuovi clienti, segnando un aumento di 23 mila rispetto al primo semestre dell’anno. Questo dimostra un interesse sempre crescente da parte degli utenti per la connettività ad alta velocità offerta da Iliad.

Iliad ha comunicato che l’offerta business, introdotta a maggio per le aziende e i liberi professionisti, ha contribuito in modo “positivo” alla crescita complessiva degli utenti. Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli specifici sul numero di sottoscrizioni in questa categoria. La presenza di un’offerta dedicata per il settore aziendale suggerisce che Iliad sta riuscendo a soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio, inclusi i professionisti e le imprese.

Iliad prosegue sulla strada della crescita

Dal punto di vista finanziario, l’azienda ha riportato risultati positivi nei primi nove mesi dell’anno. Il fatturato complessivo ha registrato una crescita del 12,5% su base annua, raggiungendo i 764 milioni di euro. L’EBITDAaL, che rappresenta gli utili al netto degli interessi, delle imposte, dell’ammortamento e dei costi di leasing, ha segnato un notevole aumento del 28,7%, arrivando a 189 milioni di euro.

Iliad continua a dimostrare una performance solida nel mercato delle telecomunicazioni, con una costante espansione della sua base di utenti e risultati finanziari positivi. L’azienda ha saputo capitalizzare sulla crescente domanda di connettività mobile e fibra ottica, offrendo soluzioni competitive e innovative. Il successo dell’offerta business sottolinea anche la capacità di Iliad di adattarsi alle diverse esigenze del mercato. Con una crescita del fatturato del 12,5% e un EBITDAaL in aumento del 28,7%, Iliad sembra ben posizionata per continuare la sua traiettoria di successo nel 2024.