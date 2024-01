Tesla si conferma uno dei brand automotive più interessanti del momento, come confermano gli 1.81 milioni di veicoli consegnati nel 2023. L’azienda fondata da Elon Musk è riuscita nell’obiettivo di superare l’obiettivo stabilito ad inizio e fissato a 1.8 milioni di vetture elettriche.

Nel solo quarto trimestre dell’anno, l’azienda ha consegnato 484.507 unità a livello globale. I risultati finali sarebbero stati anche maggiori se non si fossero registrati alcuni problemi produttivi nel corso del terzo trimestre.

Infatti, in questo periodo, Tesla ha dovuto chiudere temporaneamente gli stabilimenti. Le consegne totali nel terzo trimestre ne hanno risentito ma il recupero nei mesi successivi è stato notevole.

Tesla chiude un 2023 da record con 1.8 milioni di vetture elettriche consegnate ai rispettivi proprietari in tutto il mondo

Seppure i numeri di vetture consegnate a livello globale abbiano raggiunto numeri da record per Tesla, il produttore americano è ancora lontano dai volumi dei principali brand di settore. Tuttavia, se l’azienda di Elon Musk dovesse mantenere questi ritmi, le stime di crescita potrebbero essere sempre più positive.

Ricordiamo che il recente lancio di Cybertruck permetterà a Tesla di entrare di prepotenza in un settore molto particolare come quello dei pick-up elettrici. La nuova vettura di Elon Musk ha subito molti ritardi progettuali e produttivi, ma è finalmente realtà.

Le aspettative sono molto alte, come dimostra la gara di accelerazione contro un Porsche 911. Tuttavia, per vedere il ritorno economico creato da Cybertruck bisognerà attendere alcuni mesi se non oltre un anno.

Gli analisti stanno già immaginando il futuro dell’azienda. Per il 2024, la crescita di Tesla in termini di veicoli consegnati è stimata intorno al 20% rispetto all’anno precedente. Questo significa un totale di 2,17 milioni di unità stimate.

Inoltre, gli esperti di settore si aspettano un rinnovamento della gamma, soprattutto orientato a ringiovanire Model 3 e Model Y con nuovi interni e un design rinnovato e al passo con gli standard più moderni. Questi cambiamenti, uniti ad un marketing più aggressivo porteranno più utenti ad avvicinarsi al brand per l’acquisto di una vettura elettrica. Infine, non bisogne trascurare gli incentivi statali da parte dei vari Paesi che aiuteranno ad abbattere i costi per l’acquisto delle vetture di nuova generazione.