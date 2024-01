L’attenzione mediatica recente sul presunto impatto dell’asteroide 2007 FT3 con la Terra ha generato una diffusa preoccupazione. Per quanto preoccupante possa sembrare però, in realtà la situazione è meno allarmante di quanto possa apparire.

Il fenomeno dell’asteroide 2007 FT3

È importante mettere in prospettiva la situazione dell’asteroide 2007 FT3. Scoperto nel marzo del 2007, questo asteroide con un diametro di 341 metri è stato oggetto di analisi approfondite. La NASA, principale autorità nella sorveglianza degli oggetti celesti, ha emesso una dichiarazione ufficiale attraverso un portavoce, smentendo le voci allarmistiche. Il portavoce ha affermato categoricamente: “Non esistono minacce di impatti di asteroidi contro la Terra per almeno il prossimo secolo“. Questa affermazione dovrebbe dissipare le paure e rassicurare il pubblico sulla capacità della NASA di monitorare e prevenire potenziali minacce provenienti dallo spazio.

Gli sforzi di monitoraggio della NASA e dei suoi collaboratori si concentrano su una vasta gamma di oggetti spaziali, inclusi asteroidi e altri corpi celesti che orbitano vicino alla Terra. La definizione di “vicini” comprende quegli asteroidi che transitano entro una distanza di 30 milioni di miglia dall’orbita terrestre.

Recenti statistiche pubblicate dalla NASA rivelano che, negli ultimi 30 giorni, 13 asteroidi sono passati più vicini alla Terra rispetto alla Luna, e nell’ultimo anno questo numero è salito a 110. Nonostante questi avvicinamenti, non è stato emesso alcun allarme ufficiale. La tabella della sentinella della NASA ha elencato 89 potenziali impatti, ma tutti questi eventi hanno ricevuto un punteggio di 0 nella scala di Torino. Questo punteggio indica che la NASA considera la probabilità di collisione come praticamente nulla, con un rischio stimato pari a zero.

Continui controlli sulle probabilità di impatto

Per comprendere ulteriormente il livello di rischio, è utile esaminare la probabilità di impatto dell’asteroide 2007 FT3 nel prossimo futuro. Con una probabilità espressa in notazione scientifica di 8,7e-8 (0,000000087), equivalenti a lanciare nove o dieci dadi e ottenere un sei per tutti, diventa chiaro che il rischio è estremamente basso.

Inoltre, va sottolineato che la potenza di impatto stimata di 2.700 megatoni, sebbene significativa, è lontana dalla scala delle catastrofi. Ad esempio, la bomba nucleare sganciata su Hiroshima aveva una potenza di 15 kilotoni, sottolineando la relativa benignità di un possibile impatto.

Dunque, non vi è alcun motivo per allarmarsi o preoccuparsi per l’asteroide 2007 FT3. La NASA e gli scienziati planetari continuano a monitorare attentamente il cielo, garantendo la sicurezza della Terra da eventuali minacce provenienti dallo spazio. La comprensione accurata delle probabilità e delle caratteristiche degli asteroidi è essenziale per mantenere una prospettiva razionale su queste questioni.