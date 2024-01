Lo speaker Soundcore Motion Boom Plus si presenta sul mercato come un compagno ideale per chi ama la musica ovunque si trovi. Con il suo slogan “Epic Sound. Go the Distance.”, promette un’esperienza sonora eccezionale, combinata con una portabilità senza compromessi.

Noi abbiamo scelto questo modello per il nostro esperimento di rendere smart un’auto di oltre 20 anni fa. Cliccando QUI trovi la puntata completa sul nostro canale YouTube.

Adesso vi parliamo di questo prodotto di alta qualità, in questa review completa.

Design e materiali:

Il Soundcore Motion Boom Plus ha un design robusto e moderno, pensato per affrontare avventure all’aperto. La presenza di una maniglia integrata e una tracolla staccabile lo rende incredibilmente facile da trasportare, il che è un punto chiave per chi desidera portare la musica ovunque vada.

Le plastiche utilizzate sono di alta qualità e conferiscono un aspetto premium e solido al dispositivo. La costruzione robusta e il rivestimento resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP67) evidenziano l’attenzione ai dettagli e la anima di essere usato anche e soprattutto all’aperto.

Sulla parte alta dello speaker troviamo i 4 tasti di cui è dotato. Quello di accensione, quello per attivare o disattivare i bassi, quello per l’accoppiamento Bluetooth e quello per connettersi ad altri speaker. Nella parte posteriore invece, troviamo:

Una porta USB-C per la ricarica;

Una porta USB standard;

Un ingresso AUX da 3,5 mm per collegare dispositivi esterni come PC e tablet;

Specifiche tecniche:

La potenza complessiva del Soundcore Motion Boom Plus è di di 80W, data da quattro driver, tra cui due woofer da 30W, due tweeter da 10W e due radiatori passivi.

La tecnologia BassUp contribuisce a enfatizzare le frequenze più basse, garantendo un’esperienza di ascolto ricca e coinvolgente.

La batteria da 13,400mAh assicura un’autonomia eccezionale fino a 20 ore di riproduzione ininterrotta, il che lo rende perfetto per le feste e le lunghe giornate di musica.

Qualità audio e software:

La qualità audio è il punto forte del Soundcore Motion Boom Plus. Con due potenti woofer, l’altoparlante offre bassi profondi che trasformano qualsiasi luogo in una pista da ballo. Invece i due tweeter garantiscono una chiarezza sorprendente negli alti, consentendo di apprezzare ogni dettaglio delle tracce musicali. I radiatori passivi contribuiscono a un suono bilanciato, rendendo l’esperienza di ascolto estremamente piacevole.

Il software del Soundcore Motion Boom Plus offre un controllo completo sull’esperienza audio attraverso un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità. Tramite l’app dedicata Soundcore per smartphone, gli utenti possono personalizzare l’equalizzatore scegliendo tra quattro preimpostazioni: Firma Soundcore, Voice, Amplificazione Alti o Bilanciato. Inoltre, è possibile attivare l’opzione “Aggiungi bassi extra” per un tocco aggiuntivo alle frequenze basse, oppure regolare manualmente l’equalizzatore per un controllo preciso.

Il software consente anche di gestire funzioni aggiuntive come lo spegnimento automatico, l’attivazione del messaggio vocale e l’aggiornamento del firmware direttamente dal menu dell’app. Grazie a un’interfaccia ben progettata e user-friendly, l’app del Soundcore Motion Boom Plus si presenta come un elemento fondamentale per ottimizzare e personalizzare l’esperienza audio in modo semplice e accessibile.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, il Soundcore Motion Boom Plus è un vincitore per chi cerca uno speaker Bluetooth potente e portatile. La sua costruzione robusta, le specifiche audio impressionanti e la resistenza agli elementi lo rendono adatto a ogni avventura. La personalizzazione tramite l’app Soundcore offre un controllo totale sulle impostazioni audio, mentre la possibilità di connettersi con altri altoparlanti PartyCast 2.0 amplifica l’esperienza musicale per le feste all’aperto.

Il Motion Boom Plus è disponibile sul mercato con un prezzo interessante di 179,99 euro, un eccellente rapporto qualità-prezzo. Da sempre il prezzo è stato il cavallo da battaglia di casa Anker, senza rinunciare alla qualità. Questo altoparlante offre un suono potente e avvolgente anche nei grandi spazi aperti, rendendo ogni occasione con amici e parenti in una vera festa.