Il panorama della sicurezza informatica in Italia è al centro dell’attenzione secondo l’ultimo rapporto Clusit, che sottolinea un dato preoccupante: il 44% delle piccole e medie imprese italiane non dispone di una figura specializzata nella gestione delle tematiche legate alla sicurezza informatica. Questo equivale, in una metafora calcistica, a giocare una partita senza un portiere, aprendo la strada a potenziali attacchi informatici. È in questo contesto che emerge la figura di DefensYo, una soluzione avanzata per la cyber security, sviluppata in Italia attraverso la collaborazione delle aziende Corvallis e Yoroi, entrambe parte dell’ecosistema del Gruppo Tinexta.

DefensYo protegge dagli attacchi online

DefensYo rappresenta una soluzione pensata appositamente per le PMI, gli studi professionali e le piccole amministrazioni pubbliche che spesso dispongono di limitate risorse per investire nella sicurezza informatica. La sua progettazione è stata guidata dalla volontà di industrializzare e rendere accessibili alle piccole imprese i sistemi di sicurezza informatica avanzati che sono tipicamente alla portata solo delle grandi aziende.

Marco Ramilli, fondatore e CEO di Yoroi, sottolinea il divario esistente nel panorama della sicurezza informatica, dove solo le grandi imprese possono permettersi investimenti considerevoli e disporre di competenze specializzate. Questo lascia le piccole realtà completamente esposte, rendendole prede facili per i cyber criminali. DefensYo si propone di colmare questa lacuna offrendo un livello di protezione elevato, anche a coloro che dispongono di risorse limitate.

Il crescente impatto economico degli attacchi informatici è evidenziato dal rapporto “Cost of a Data Breach 2022” di IBM, che stima a 3,74 milioni di euro le ricadute medie di un attacco informatico in Italia. La soluzione DefensYo può rendere la vita difficile ai cyber criminali con un’installazione semplice, accessibile anche a chi non è un esperto. Seguendo un tutorial online o con l’assistenza di un tecnico, il dispositivo può essere integrato facilmente nell’infrastruttura aziendale.

L’analisi delle minacce

DefensYo non è solo un dispositivo di sicurezza, ma una soluzione completa che integra un sistema di Rilevamento delle Anomalie (Anomaly Detection) e analisi intelligente delle minacce (Threat Intelligence), garantendo un livello di sicurezza ottimale. Yoroi, unico CERT in Italia ad aver ottenuto la certificazione di 3° grado, offre un know-how avanzato nel campo della sicurezza informatica, integrato in DefensYo.

Il dispositivo è progettato come una sonda posizionata strategicamente tra il traffico di rete esterno e interno all’azienda. A differenza di altre soluzioni presenti sul mercato, DefensYo è il solo a offrire una soluzione plug and play con integrazione di sistemi avanzati di rilevamento e analisi delle minacce.

DefensYo è più di un semplice dispositivo embedded; è un sistema esperto con capacità computazionali, integra sistemi TPM per garantire elevati standard di cifratura e un TAP di rete per assicurare la continuità operativa in caso di problemi. Il sistema interno è meccatronico e riceve regolari aggiornamenti direttamente dal cloud ogni 15/30 minuti, coprendo indicatori di compromissione, modelli matematici per l’Anomaly Detection e adeguamenti del software e del firmware.