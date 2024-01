In un colpo di scena nel panorama dei social media italiani, Threads, la nuova piattaforma di microblogging di Meta, ha finalmente fatto il suo debutto. Accolta con grande entusiasmo e una lunga attesa, la nuova app ha portato con sé una serie di domande sulla sua essenza e sul funzionamento di questa nuova creazione di Meta.

Progettato per competere con Twitter-X, Threads ha subito impressionato sin dal primo istante grazie a un’ondata di iscrizioni che ha catturato l’attenzione di molti. Gli utenti hanno affollato la nuova piattaforma di Zuckerberg con la speranza di abbandonare Twitter, alcuni spinti dalla curiosità e altri che hanno scoperto casualmente il nuovo social.

Oggi esploreremo il motivo per cui questa nuova applicazione ha guadagnato così tanti follower fin dall’inizio. La chiave di questo successo risiede nella natura stessa della piattaforma, che non nasconde la sua connessione con Instagram. Dopo tutto, il nome originale del social è “Threads by Instagram“, e le due app sono strettamente legate tra loro.

Threads by Instagram: la connessione inevitabile

Una parte significativa del successo di Threads è attribuibile al suo collegamento con la vasta community di Instagram. Gli utenti possono registrarsi rapidamente utilizzando l’accesso a Instagram, e una volta completata l’iscrizione, i follow e i follower verranno automaticamente importati da Instagram sulla nuova app. In poche parole, dopo essersi registrati su Threads, i nuovi utenti invieranno automaticamente una richiesta di “segui” a tutti i loro seguaci di Instagram, e lo stesso avviene per i follower.

Un altro elemento chiave di questo successo è l’integrazione dei post di Threads su Instagram. Questa mossa consente al nuovo social di raggiungere anche coloro che potrebbero non essere a conoscenza della sua esistenza, ampliando ulteriormente la sua portata.

Ora, potreste chiedervi come funziona per chi ha un profilo privato su Instagram e come vedere le persone a cui abbiamo inviato una richiesta su Threads e viceversa.