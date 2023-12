I continui aggiornamenti di Instagram sembrano non avere intenzione di finire. L’ app si espande ancora di più con l’introduzione di nuovissime funzionalità, una delle più recenti sembra riguardare le caratteristiche future delle Storie della piattaforma.

A tal proposito, Alessandro Paluzzi, un noto ricercatore, ha svelato sul web che Instagram sta sviluppando una funzione completamente inedita, che consentirà alle persone di condividere direttamente nelle proprie Storie il profilo di un altro utente.

Si tratta di una novità che mira a semplificare il processo di condivisione dei profili. Offrendo, in questo modo, agli utenti, la possibilità di consigliare e mettere in evidenza account che meritano visibilità. Ci riferiamo per esempio ad artisti indipendenti o altri profili interessanti scoperti di recente o che dovrebbero essere conosciuti ai più per la qualità dei loro contenuti.

Instagram: Cambia il tuo modo di fare le storie

Attualmente, questa funzionalità di Instagram, sembra però essere ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno nella versione beta dell’app. Dunque, non è ancora chiaro quando verrà lanciata ufficialmente. Considerato anche il fatto che Instagram sta lavorando in contemporanea anche su molte altre novità e caratteristiche che dovranno essere integrate nell’app, e risultare compatibile sia per i dispositivi iOS sia per Android. Cosa che probabilmente accadrà già nei prossimi mesi.

In attesa di queste interessanti novità, come consuetudine, potrebbero essere apportate modifiche o eliminate alcune funzionalità considerate non più necessarie o obsolete.

Al momento non disponiamo di altre informazioni specifiche, ma continueremo a tenervi aggiornati in caso di eventuali aggiornamenti. Dunque restate sintonizzati per ulteriori dettagli a riguardo !