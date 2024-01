Dopo i rumor che si sono susseguiti nei mesi scorsi, ora sembra più che ufficiale, la nuovissima RTX 4090D di NVIDIA è in arrivo. Per di più la società statunitense ha rilasciato un foglio dettagliato delle specifiche in modo chiaro e diretto. La casa di produzione ha specificato, inoltre, che tutte le possibilità di questo nuovo modello della scheda video soddisfano le normative imposte da Washington.

Tutte le specifiche dei gioielli NVIDIA a confronto

Seppur sia il nuovo modello per la 4090, la versione “D” presenta delle caratteristiche leggermente ridotte rispetto alla precedente versione. I CUDA Core, per l’elaborazione parallela creati da NVIDIA, vengono ridotti da 16.384 a 14.592, con frequenza massima di 2.52 GHz, insieme ai Tensor Core, per i calcoli specifici si abbassano da 512 a 456.

Anche il Thermal Design Power (TDP), che rappresenta un’indicazione del “calore” dissipato da un microprocessore, è sceso da 450 a 425W. Ciò che rimane invariato sono i 24 GB di memoria video che lavorano a 21 Gbps su un bus a 384-bit e il prezzo, che si aggira poco più di 1600 €.

La produzione della RTX 4090D è scaturita dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, in particolare il nuovo valore per valutare la potenza. Il limite è di 4.800 punti e la RTX 4090 ha superato questa soglia con un punteggio di 5.286. Questo è inoltre il motivo che ha portato la sua esclusione dal mercato.

Prossimamente NVIDIA dovrebbe annunciare delle nuove schede, incluse la RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4080 SUPER. Questa mossa ha infatti stupito ma allo stesso tempo ha fatto capire la serietà e la precisione di NVIDIA e la sua capacità ad adattarsi ai diversi imprevisti che capitano in corso di produzione.