Sebbene la serie RTX 4000 sia a tutti gli effetti la bandiera di casa Nvidia, con i modelli di punta che rivendicano i titoli di migliori GPU da gaming al momento, ovviamente gli appassionati mai sazi stanno già pensando al futuro, il quale ovviamente prende il nome di RTX 5000. Ovviamente tutti i giocatori sono già con il radar acceso nella speranza di captare qualche fuga di notizia sulle novità hardware e di design.

La prima fuga di notizie è arrivata

Ebbene sembra che qualcuno abbia ascoltato i desideri degli utenti e abbia deciso di accontentarli, una fonte anonima del forum Chiphell, utente noto con lo pseudonimo di Panzerlied, ha affermato di avere delle informazioni in merito la RTX 5090, la futura top di gamma Nvidia, nel dettaglio annuncia un aumento di prestazioni pari a 1,7 volte rispetto alla generazione precedente, ciò sarebbe merito di un aumento delle dimensioni del DIE del 50%, un incremento del 52% della larghezza di banda della memoria, un sostanziale aumento del 78% della cache L2 e un aumento del 15% della frequenza.

Facendo due calcoli in proporzione con quanto presente nella RTX 4090, viene che il numero di CUDA cores montati a bordo sarà di ben 24.000 con un clock di boost di 2,9GHz e una generosa cache L2 da 128MB, come se non bastasse, la RTX 5090 dovrebbe montare memorie GDDR7 con velocità dunque di 32Gbps.

Ovviamente si tratta di notizie ufficiose e che vanno guardate con scetticismo, sebbene vada detto che l’utente in questione già in passato ha rilasciato leaks che poi si sono rivelati corretti.