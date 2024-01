Tutti noi vorremmo poter acquistare le Apple AirPods, ma per svariati motivi non è possibile, da un lato per il costo particolarmente elevato, dall’altro, più che altro, per l’assenza diretta di uno smartphone con sistema operativo iOS. I fortunati invece che soddisfano quest’ultimo requisito, hanno le carte in regola per risparmiare oggi su Amazon.

Il modello in promozione tocca le Apple AirPods di terza generazione (variante commercializzata nel 2021), con custodia di ricarica MagSafe, caratterizzate a loro volta da audio spaziale con il solito rilevamento dinamico della posizione della testa (nell’idea di andare a creare il suono tridimensionale), con EQ adattiva, capace di calibrare alla perfezione la musica in relazione alla dimensione/forma dell’orecchio, con il sistema di controllo legato al sensore di pressione.

Apple AirPods (3a gen): che offerta su Amazon

Un prodotto eccezionale, ma che da sempre ha avuto un prezzo superiore al normale, se pensate che comunque il listino è stato di 209 euro per molto tempo, fortunatamente oggi gli utenti possono risparmiare 20 euro circa sul suo acquisto, andando a spendere 189 euro.

L’autonomia è di quelle importanti, al momento attuale si possono raggiungere senza problemi 30 ore di utilizzo continuativo, a patto che comunque si sfruttino i vari cicli di ricarica garantiti direttamente dalla singola custodia di ricarica. Non manca, se interessati, la resistenza all’acqua e al sudore. Il prodotto viene spedito da amazon con consegna rapidissima, da notare che comunque è presente la solita garanzia di 2 anni, ed è compatibile con sistema operativo iOS, sopratutto per fruire di tutte le tante funzionalità disponibili.