Iliad, la promo da 180 GB è la migliore del 2024

Accade sempre in maniera uguale: arrivano gli ultimi mesi dell’anno e gli utenti pensano di cambiare la loro offerta mobile. Ora che è cominciato ufficialmente il 2024, si guarda al futuro e questo sembra essere ancora una volta marchiato a fuoco da Iliad. Il famosissimo provider che da ormai quasi sei anni a questa parte mette in ginocchio tutti gli altri, continua per la sua strada e lo fa con le migliori opportunità in termini di offerte.

Stiamo parlando di soluzioni che vantano molti contenuti al loro interno ma anche prezzi bassissimi che durano per sempre. Sono queste le peculiarità che hanno fatto Iliad grande nel mondo della telefonia mobile italiana e a quanto pare si continuerà su quella linea. Il celebre gestore infatti sta continuando a dare del suo meglio come si può notare dal sito ufficiale, dove l’offerta di dicembre è ancora disponibile.

Iliad batte la concorrenza e lo fa con la sua Flash 180, ecco cosa offre

Dopo aver visto numerose offerte da parte della concorrenza, è arrivata una grande novità: la migliore promo di Iliad del 2023 si riconferma nel 2024.

La Flash 180 è ancora disponibile e con un prezzo davvero interessante. Bastano infatti solo 9,99 € al mese per avere il meglio, con minuti, SMS e giga. Venendo ai dettagli, l’offerta mette a disposizione minuti illimitati verso chiunque con messaggi senza limiti verso tutti e 180 giga con rete 5G attiva. Questa viene offerta gratis, senza costi aggiuntivi.

Il costo di attivazione sarà di 9,99 € ma solo per la prima volta, per cui non ci sarà bisogno di temere degli aumenti futuri.