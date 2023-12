Kena Mobile costa POCHISSIMO, ecco 100 GIGA quasi gratis

Ad oggi sarebbe davvero difficile distaccarsi dal proprio operatore visto che ormai tutti riescono a garantire grandi opportunità. Allo stesso tempo può essere anche molto semplice farlo, visto che esistono moltissime realtà in grado di fornire numerosi contenuti e soprattutto prezzi molto bassi che possono durare per molto tempo. A dare un segnale decisivo sono stati soprattutto i gestori virtuali che in quest’ultimo periodo sono stati combattuti fortemente dalle grandi aziende da sempre leader nel settore. Proprio per provare a parare i colpi provenienti dall’esterno, tra i virtuali il più forte sembra essere Kena Mobile, che infatti ha pensato a delle nuove offerte.

Kena Mobile, le offerte sono ancora disponibili: ecco cosa si può avere con la TOP 100

Nessuno in questo periodo riuscirebbe a fare meglio di Kena Mobile che dalla sua parte ha tante offerte interessanti. Come se non bastassero, ne è stata giunta un’altra ormai diverse settimane fa ed è ancora disponibile sul sul sito sito. Il nome da tenere bene a mente è quello della TOP 100, soluzione straordinaria che già dal nome fa capire tutto.

Questa offerta garantisce davvero tutto, a partire dai minuti. Al suo interno gli utenti troveranno infatti minuti senza limiti verso tutti i numeri, 200 messaggi verso tutti e 100 giga per la navigazione web con il 4G. Il prezzo mensile è di 5,99 € per sempre, con attivazione e scheda gratis. Non ci saranno quindi costi supplementari da pagare.

Scegliendo poi il servizio di ricarica automatica attivandolo ora, si potranno avere 50 giga in più in regalo ogni mese.

Le proposte di Kena Mobile sono molte e non riguardano solo i nuovi utenti. Tutti i già clienti infatti possono avere ogni mese inoltre 50 giga in più per 60 giorni spendendo solo 1,99 €.