Gli utenti possono acquistare su Amazon 2 powerbank al prezzo di 1, una promozione che non lascia adito a dubbi ed interpretazioni, perfetta per tutti coloro che vogliono un maggiore quantitativo di dispositivi di questo tipo, così da essere tranquilli e sicuri di poter ricaricare senza problemi i propri device.

Entrambi prodotti da Enegon, sono perfettamente identici tra loro, parliamo quindi di powerbank da 10’000mAh, definiti tecnicamente 4in1. Sulla superficie si trovano infatti quattro uscite differenti: 2 USB-A da 2.1A, una microUSB input da 2A ed una USB-C input/out da 2.1A, il tutto corredato con un comodo pulsante di accensione/spegnimento per controllarne il funzionamento.

2 Powerbank al prezzo di 1: che prezzo assurdo

Il prezzo che Amazon ha deciso di attivare per questa coppia di prodotti è davvero eccezionale, infatti oggi gli utenti spenderanno solamente 15 euro per il loro acquisto (complessivo, di entrambe le unità), grazie alla riduzione del 50% presente direttamente sull’inserzione (ricordatevi di flaggare il coupon), piuttosto che pagarli 29 euro.

E’ quasi superfluo ricordare essere perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso uno smartphone, un tablet, un notebook (se supporta tale potenza) e similari. In confezione si troveranno due cavi di ricarica differenti, con un manuale utente che facilita la comprensione del prodotto, nonostante sia comunque davvero semplicissimo da utilizzare. Sulla superficie si trovano quattro indicatori LED che testimoniano la carica residua della batteria del prodotto stesso, dimensionalmente parlando ha uno spessore di soli 14 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 220 grammi, così da facilitare al massimo il trasporto e l’utilizzo in mobilità dello stesso powerbank.