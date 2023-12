Un regalo assolutamente inaspettato, ma molto apprezzato dal pubblico, è quello che Kena Mobile ha indubbiamente deciso di fare a tutti gli utenti, con la possibilità di richiedere una delle migliori promozioni in circolazione, raggiungendo un prezzo finale di soli 5,99 euro al mese.

Al giorno d’oggi gli utenti possono richiedere tale offerta tramite il sito ufficiale dell’azienda, con la certezza di ricevere la SIM a domicilio senza costi aggiuntivi, ed una attivazione completamente gratuita. Da notare che è una promozione non accessibile da parte di tutti, ma solo ed esclusivamente da coloro che decidono di abbandonare un operatore telefonico virtuale o Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Kena Mobile, un’occasione davvero più unica che rara

La promozione parte con l’offrire davvero un’occasione più unica che rara a tutti, poiché al giorno d’oggi gli utenti potranno spendere solamente 5,99 euro al mese, per avere in cambio 100 giga di traffico dati al mese, ma anche minuti illimitati e ben 200 SMS da poter inviare a chiunque si desideri.

Il canone deve essere pagato con il credito residuo della SIM ricaricabile, senza differenze o vincoli particolari, la velocità di navigazione è comunque limitata, ed è possibile ricevere in regalo anche 50 giga di traffico dati al mese per i successivi 12 mesi dalla data di attivazione della promozione (fruendo così mensilmente di 150 giga di traffico). Non è stato posto un limite temporale all’attivazione della promo, per questo motivo non sappiamo fino a quando sarà possibile richiederla.