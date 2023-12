Oggi ci sono sul Play Store dei titoli per gli utenti Android che erano a pagamento e che possono essere scaricati gratis. Chiaramente tutto quello che verrà scaricato oggi sarà per sempre gratis per gli utenti, anche nel caso in cui dovessero cancellare qualcosa. Esatto, perché scaricando un titolo a pagamento che è stato offerto gratis, questo lo sarà per sempre.

Un altro consiglio è infatti quello di scaricare tutto ciò che vi consigliamo, in quanto potrete comunque cancellare tutto subito dopo. Quale sarà il vantaggio? Quello di avere l’opportunità in futuro di scaricare quel titolo che al momento del primo download non vi serviva, ovviamente sempre gratis. Nel prossimo paragrafo potete trovare tutti i titoli ben descritti e con il link diretto al Play Store di Google.

Ovviamente tutto è a tempo limitato e pertanto si potrebbe arrivare improvvisamente a ritrovare quel titolo a pagamento. Il nostro consiglio dunque è quello di procedere subito al download per non arrivare a non scaricare nulla.

Android, ecco i titoli che vi consigliamo oggi direttamente dal Play Store

La prima applicazione molto interessante riguarda un pacchetto di icone e prende il nome di Lena Adaptive: Icon Pack. Una volta scaricato, potrete adattarlo al vostro smartphone Android personalizzandolo.

A seguire potrete trovare anche un nuovo player per la vostra musica, il quale prende il nome di KX Music Player Pro. Saranno diverse le impostazioni disponibili all’interno di questa applicazione.

Un’altra applicazione assolutamente da scaricare è Sleep BeReal Sound – Calming, utilissima per calmarsi e dormire più rapidamente. Ci sono diversi suoni al suo interno che possono dare una mano a prendere sonno più velocemente.