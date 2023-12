In concomitanza con le nuove offerte online di Unieuro, Mediaworld presenta il suo Super Outlet, accessibile esclusivamente sul sito web. Fino al 14 gennaio 2024, potrai approfittare di sconti eccezionali su una vasta selezione di prodotti di elettronica e informatica.

Si parla, come detto, di sconti a tempo limitato, quindi disponibili ancora per poco e fino ad esaurimento scorte.

Non perdere l’occasione di fare affari vantaggiosi!

Mediaworld: Sconti straordinari fino al 14 Gennaio 2024!

Tra le numerose offerte Mediaworld, di seguito vi presentiamo alcune delle più vantaggiose del momento,che già hanno catturato un’enorme attenzione da parte degli utenti. Abbiamo:

iPad Mini da 8,3 pollici.

Configurazione WiFi + Cellular con 64 gigabyte di storage, al costo di 659 euro , invece di 859 euro, prezzo da listino. Stiamo parlando di un risparmio netto di ben 200 euro;

159 euro , invece di 239,90 euro da listino;

Disponibile al costo di soli 39 euro , invece di 44,99 euro. Un prezzo così basso non si era mai visto negli ultimi 10 anni;

Da 75 pollici QLED 8K, al costo esclusivo di 3999 euro , invece di 7699 euro, prezzo consigliato per la vendita;

Da 15,6 pollici con processore:

– Intel Core i7 1165G7;

– Intel Iris Xe Graphics;

– 8 GB di RAM ed SSD da 512GB.

Disponibile a 649,99 euro, invece di 949,99 euro. Un risparmio di ben 300 euro.

Queste che vi abbiamo presentato sono solo una piccolissima parte del volantino che Mediaworld ha iniziato a proporre in seguito all’avvento del nuovo anno. Per conoscere tutte le altre offerte attive vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale o recarvi presso un punto vendita riconosciuto.