WhatsApp, gli aggiornamenti di FINE 2023 sono una BOMBA

Non sarebbe stato facile per nessuna applicazione leader nel settore, continuare a tenere ritmi così alti. WhatsApp invece ci è riuscita alla grande e, nonostante la pressione da parte della concorrenza, risulta ancora una volta leader assoluta.

Nel mondo della messaggistica non ci sono altre piattaforme che possano eguagliare questo colosso, che negli ultimi anni si è migliorato ulteriormente. Più utenti lamentavano di non vedere grandi novità da tempo, salva poi incontrare il 2023: quest’ultimo anno è stato stracolmo di grandi aggiornamenti per WhatsApp, che infatti ha distanziato Telegram di molto.

La celebre applicazione ora vuole dare il colpo finale, avendo messo in cantiere nuovi aggiornamenti pronti ad arrivare ufficialmente. Dopo averne visti diversi, sembra essere la volta di altre due novità che a quanto pare sono quasi in via di distribuzione.

WhatsApp: ecco due dei nuovi aggiornamenti pronti ad arrivare

Il primo aggiornamento di cui si sta discutendo molto durante le ultime ore è quello che riguarda la musica. Secondo quanto riportato ufficialmente, WhatsApp a breve permetterà a tutti di condividere la musica in ascolto con una videochiamata.

Basterà semplicemente avviare la condivisione dello schermo per far ascoltare anche all’interlocutore dall’altro lato del telefono ciò che si sta ascoltando. Sarà quindi questo un modo per condividere la musica, ma attenzione: se disattivate la fotocamera, la funzione non risponderà. Tutto ciò infatti vale solo per le videochiamate e non per le chiamate.

L’altra funzionalità molto interessante riguarda l’integrazione con Instagram, alla quale WhatsApp lavora segretamente. Molto presto gli aggiornamenti di stato potrebbero essere condivisi direttamente su Instagram proprio da WhatsApp.