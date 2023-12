Un nuovo gioco a tema The Mandalorian potrebbe arrivare nel 2024

A seguire della notizia di cancellazione del videogioco: Knight of The Old Republic Remake, la richiesta da parte dei fan di un nuovo titolo a tema The Mandalorian, stava premendo molto la casa produttrice id Software, conosciuta per i franchise Doom e Quake.

Molti rumors affermano la possibile uscita di un nuovo gioco con licenza Star Wars esclusivo per Xbox e non per PlayStation, la data di rilascio si dovrebbe raggirare tra il 2024 e il 2025.

The Mandalorian: arriverà un nuovo gioco nel 2024?

E’ stata una mossa molto importante quella di concedere il gioco solamente Xbox e non PlayStation, dovuta dal fatto che la seconda di solito vanta titoli più esclusivi, e quindi potrebbe riaccendere la sfida tra le due case concorrenti nel mondo videoludico.

A lanciare la notizia della data di uscita è stato il noto leaker eXtas1s ma, già dall’inizio di quest’anno, un artista tecnico di EA ha reso noto un nuovo concept art basato a tema The Mandalorian, che ha fatto impazzire i fan.

Molte ipotesi rendono vive la possibile idea che id Software stia lavorando sul gioco in questione ma si pensa anche che per la creazione del titolo, si utilizzerà il motore interno id Tech 8 che, grazie al vasto mondo di Guerre Stellari, offrirà ai giocatori un gameplay vasto ed entusiasmante. Non scordiamo di mettere in conto che la casa produttrice di videogiochi, è specializzata negli sparatutto. Quindi nell’insieme potrebbe essere un’ottima soluzione per realizzare un titolo con un enorme successo.