Xiaomi è una grande industria che si occupa di tecnologia ed è molto famosa nella fabbricazione di smartphone, ma adesso si è spinta oltre ed ha realizzato un’ auto elettrica che debutterà nel mondo della mobilità sostenibile. Quest’ auto si chiama Xiaomi SU7: una berlina a batteria con una lunghezza di 4,997 metri, altezza e larghezza rispettivamente di 1,963 metri e 1,455 metri. E’ presente in tre versioni, la SU7, SU7 Pro e SU7 Max e con una varietà di opzioni per il motore che può essere a trazione posteriore da 220 kW e a trazione integrale da 495 kW.

Il pacco batteria di quest’ auto è al litio-ferro-fosfato (LFP) oppure è al nichel-manganese-cobalto (NMC) per la versione più costosa. Inoltre è in grado di viaggiare ad una velocità massima di 265 Km/h con un peso di oltre 2 tonnellate e di scattare da 0 a 100 in soli 2,78 secondi. Secondo l’ amministratore delegato di Xiaomi questa è un’ auto che sarà in grado di competere con Porche e Tesla per rivoluzionare il mondo automobilistico.

Xiaomi, ecco le altre caratteristiche dell’ auto elettrica

L’ auto elettrica di Xiaomi è caratterizzata da una batteria da 101 kWh che consente di guadagnare 220 km di autonomia in soli 5 minuti di ricarica e 550 km con 15 minuti alla colonnina. La versione a trazione integrale ha una coppia massima di 838 Nm e un’ autonomia di 800 km, inoltre è presente una telecamera sul montante che fa pensare che ci sia uno sbocco dell’ autovettura con riconoscimento facciale.

La grande industria cinese ha investito 10 miliardi di euro in dieci anni per sviluppare l’ attività di produzione di auto elettriche e infatti inizierà subito con la realizzazione di 200.000 SU7 all’ anno nello stabilimento a Pechino di proprietà di BAIC con la quale Xiaomi ha stretto un accordo. Così facendo la società spera di diventare una delle grandi produttrici di auto elettriche del mondo nei prossimi 15-20 anni.