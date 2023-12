Il 2023 è stato un anno importante dal punto di vista videoludico con le uscite di giochi molto interessanti del calibro di “Marvel’s Spiderman 2” o “The legend of Zelda: Tears of the Kingdom” o al tanto discusso “Starfield” per arrivare infine al vincitore del Game of the Year “Baldur’s Gate 3“. Con queste premesse il nuovo anno non potrà deluderci.

Nei giochi già preannunciati per il 2024 ci sono parecchie novità, anche se molti dei nuovi prodotti non hanno ancor una data di uscita. Vediamo insieme i giochi più attesi del nuovo anno solare e tutte le informazioni in ambito.

La classifica dei giochi più attesi, sono tutti incredibili

In ultima posizione abbiamo inserito “Skull and Bones” il nuovo prodotto piratesco di Ubisoft. L’ultimo posto non è dovuto alla mole di informazioni mostrate quanto all’elevato numero di rinvii che ha subito, questo movimento parte addirittura dal 2013 e forse vedremo il prodotto finito a Febbraio.

Al nono posto troviamo “Jujutsu Kaisen: Cursed Clash” in uscita per Ps4 e PS5, Xbox e PC. Il nuovo anime battle arena ispirato al manga di Gege Akutami. Sarà disponibile al pubblico il 2 Febbraio.

Nell’ottavo gradino della classifica si trova “Like a Dragon: Infinite Wealth“, il nuovo picchiaduro di SEGA che avrà note più pacifiche dei precedenti capitoli. Sarà disponibile a partire dal 26 Gennaio su PS5 e Ps4, Xbox e PC e nuove indiscrezioni dicono che all’uscita non verrà inserito nel GamePass.

Successivamente troviamo “The Last of Us Part 2 Remastered” in arrivo per PS5 dal 19 Gennaio del nuovo anno, seguito da “Final Fantasy 7 Rebirth” in uscita sempre su PS5 dal 29 del mese successivo.

In quinta posizione è sistemato “Destiny 2:The Final Shape” il nuovo episodio del capolavoro di Bungie in arrivo a Giugno su Xbox, Ps4 e PS5, e PC. In quarta invece c’è “ARK 2” con data sconosciuta in arrivo su PC e Xbox.

Nell’ultimo gradino del podio possiamo trovare “Alone in the Dark“, una rivisitazione del gioco del ’91. Con grafica rivoluzionari lo potremo vedere per PS5, Xbox e PC; Nel secondo invece è sistemato “Dragon’s Dogma 2” l’attesissimo sequel del gioiello del 2012. Immergiti in questo mondo fantasy con fisica e grafica incredibilmente migliorati grazie al nuovissimo RE-Engine.

In pole position possiamo trovare “Star Wars Outlaws“, l’atteso prodotto dell’universo creato da George Lucas. L’open world in terza persona in arrivo nella seconda metà del 2024 per PS5, Xbox e PC.