Il Galaxy Unpacked di gennaio è alle porte e sappiamo già quasi tutto sui top di gamma in arrivo, fatta eccezione per quelli che saranno i costi finali. Soltanto pochi giorni fa l’argomento è stato oggetto di indiscrezioni che hanno svelato i probabili costi dei Samsung Galaxy S24 in Europa.

Stando a quanto riferito, Samsung potrebbe aver attuato un ribasso non indifferente sul costo finale dei suoi nuovi top di gamma rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno. Se così fosse, potremmo avere la possibilità di risparmiare ben 50,00 euro su ogni dispositivo in arrivo.

Samsung Galaxy S24: ecco i costi previsti in Europa!

Entrando più nel dettaglio sembra che Samsung abbia intenzione di proporre i suoi modelli “base” a un costo più basso rispetto ai Galaxy S23. Gli utenti interessati al top di gamma per eccellenza, il Galaxy S24 Ultra, invece, potrebbero dover andare incontro a una cifra leggermente più elevata rispetto a quella prevista per il Galaxy S23 Ultra.

La fonte ritiene, infatti, che il Samsung Galaxy S24 sarà disponibile a partire da 899,00 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB sarà disponibile al costo di 959,00 euro.

Il Galaxy S24 Plus, invece, potrebbe avere un costo di 1149,00 euro per la versione da 128 GB per arrivare ai 1269,00 euro per il modello da 256 GB.

Infine, il Samsung Galaxy S24 Ultra potrà essere acquistato andando incontro a una spesa 1449,00 euro per il modello da 256 GB. La versione da 512 GB sarà invece disponibile al costo di 1569,00 euro e la versione da 1 TB al costo di 1809,00 euro.