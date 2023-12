Proton Mail è un servizio di posta elettronica criptata, fondata nel 2013 in Svizzera dal centro di ricerca CERN. Proton Mail ha saputo differenziarsi dagli altri servizi di posta, poiché utilizza la crittografia dal lato client per proteggere il contenuto della posta elettronica ed i dati degli utenti, tutto questo prima di inviarli ai server di Proton Mail (crittografia end-to-end), cosa che non avviene negli altri servizi più comuni come Gmail, Yahoo! Mail o Outlook.com. E recentemente, dopo tutti questi anni, Proton Mail finalmente ottiene un’app desktop per e-mail crittografate e calendario.

Questa nuova app offrirà agli utenti pieno accesso sia a Proton Mail che a Proton Calendar. L’app desktop è disponibile in versione beta, è ottimizzata sia per Windows che per macOS e crittografa le e-mail inviate end-to-end proprio come con la versione del browser, l’azienda svizzera inoltre, ci garantisce che presto avremo anche la possibilità di visualizzare le e-mail offline.

Proton finalmente ottiene un’app desktop, non molto diversa dal passato

Proton finalmente ottiene un’app desktop ma tecnicamente, era già possibile accedere alla propria e-mail Proton offline tramite un’app, dovendo utilizzare però Proton Mail Bridge per configurare i tuoi account, in modo che funzionassero con altri client di posta elettronica, come Microsoft Outlook, Apple Mail e altri. La nuova app desktop di Proton, invece, ti consentirà di accedere alle e-mail offline senza dover impostare quel bridge, cosa che dovrebbe essere molto più conveniente. Gli sviluppatori specificano che memorizzerà nella cache un gran numero di e-mail, per consentire agli utenti di usufruire del miglior servizio offline possibile.

Ovviamente si avrà comunque bisogno dell’accesso a Internet sia per inviare che per crittografare le tue e-mail su Proton. Ma la funzionalità offline ti consentirà di visualizzare e scrivere e-mail mentre sei in viaggio, durante un’interruzione di corrente o in una qualsiasi altra situazione in cui non si abbia accesso ad Internet.

Non tutti inizialmente saranno in grado di accedere subito all’app desktop di Proton. Proton inizialmente limiterà l’accesso al suo livello “Visionary“, ovvero a pagamento. Il piano degli sviluppatori svizzeri è di rendere l’app desktop disponibile a tutti gli utenti all’inizio del 2024.