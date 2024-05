Un’imminente rivoluzione nel mondo della navigazione web sembra essere in serbo per gli utenti di iPhone, grazie alle anticipazioni sulle nuove funzionalità che arriveranno con iOS 18 per Safari. Secondo quanto riportato da fonti attendibili come MacRumors e AppleInsider, Apple potrebbe introdurre tre innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per rendere la navigazione sul browser più efficiente e intuitiva che mai.

La prima di queste novità è un assistente di ricerca intelligente, progettato per sfruttare l’IA on-device per estrarre rapidamente i contenuti rilevanti da pagine web complesse. Questo “aiutante”, denominato “Intelligent Search“, mira a semplificare il processo di ricerca online. Fornendo agli utenti risultati pertinenti in modo rapido e preciso. Grazie alla capacità della tecnologia utilizzata di comprendere argomenti e frasi chiave, sarà possibile trovare più facilmente le informazioni di cui si ha bisogno senza dover scorrere attraverso pagine di testo o risultati poco rilevanti.

Aggiornamenti IOS, cosa c’è di nuovo

Un’altra innovazione significativa che vedremo su IOS è rappresentata da un nuovo menu di accesso rapido integrato nella barra degli indirizzi di Safari. Questo sarà progettato per mettere in evidenza le opzioni di condivisione e fornire un accesso rapido alle funzionalità più utilizzate dagli utenti durante la navigazione. Grazie all’IA, il menu potrebbe anche adattarsi alle preferenze personali nel tempo, offrendo suggerimenti sempre più mirati e utili.

Infine, la terza funzionalità in arrivo è lo strumento “Web Eraser“, concepito per consentire di rimuovere facilmente le parti indesiderate delle pagine web che si visitano. Utilizzando l’intelligenza artificiale questo strumento potrebbe identificare automaticamente e consentire la rimozione di elementi come annunci pubblicitari, tracker o contenuti non rilevanti, migliorando così l’esperienza complessiva di ricerca.

Tante altre novità interessanti

Al di là di queste anticipazioni, i rumor indicano anche l’arrivo di una versione potenziata della Ricerca Visiva, che consentirebbe agli utenti di ottenere informazioni anche mentre navigano tra le immagini. Anche se alcune di queste novità potrebbero essere disponibili solo su iOS 18, si prevede che alcune potrebbero arrivare anche su iPadOS e macOS nel corso del 2025. Ad ogni modo è importante sottolineare che al momento queste notizie restano solo speculazioni, quindi è necessario prenderle tutto con la giusta cautela.

Esse arrivano in un momento di grande attesa per gli appassionati di tecnologia, con la WWDC 2024 di Apple in programma per il 10 giugno. È probabile che in questo evento vengano annunciati ulteriori dettagli su iOS18 e altre novità software. Ma, prima di allora, l’attenzione è concentrata sull’evento “Let Loose” di Apple previsto per il 7 maggio, che potrebbe vedere protagonisti gli iPad e altre sorprese dal colosso di Cupertino