WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, continua a evolversi introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra le ultime novità, spicca la possibilità di impostare la visualizzazione di un messaggio vocale per una sola volta, una caratteristica già nota per i messaggi e le immagini, ora estesa anche ai messaggi vocali. Questo nuovo strumento, disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone, si inserisce nell’ambito degli sforzi per rendere la comunicazione su WhatsApp più riservata e controllata.

La funzione “Visualizza solo una volta” non è una completa novità, avendo già debuttato nel 2021 per foto e video. Per utilizzarla, è necessario attivarla manualmente ogni volta che si desidera inviare un contenuto in modalità autodistruzione. La procedura è semplice ma richiede l’attenzione dell’utente, che deve selezionare l’opzione appropriata durante l’invio di un file multimediale. Una volta attivata, la foto o il video inviato non verrà più visualizzato nella chat dopo la prima apertura e non sarà salvato sul dispositivo del destinatario.

Autodistruggere i messaggi vocali di WhatsApp su iPhone

Questa funzione offre un ulteriore livello di privacy, poiché impedisce automaticamente la condivisione, l’inoltro, la copia, il salvataggio o lo screenshot del contenuto. Nel caso di uno screenshot, WhatsApp informa chiaramente che l’azione è stata bloccata. Questa opzione è particolarmente utile per garantire che determinati contenuti siano effimeri e non lascino traccia permanente nelle conversazioni.

Parallelamente, WhatsApp ha esteso la possibilità di autodistruzione anche ai messaggi vocali. Ora è possibile inviare un messaggio vocale che può essere ascoltato solo una volta, entro un periodo massimo di 14 giorni dal suo invio. Attivare questa opzione è altrettanto facile, richiedendo pochi passaggi durante la registrazione del messaggio vocale. Una volta inviato, il destinatario vedrà l’indicazione che il messaggio vocale è impostato per essere ascoltato solo una volta, e dopo la prima riproduzione, il file non sarà più accessibile.

Questa funzione aggiuntiva mira a rendere le conversazioni più private e a fornire agli utenti uno strumento per gestire meglio la riservatezza dei loro messaggi vocali. È essenziale notare che, come con la visualizzazione “una sola volta” per le immagini, non è possibile garantire la completa riservatezza. Il destinatario potrebbe trovare alternative per salvare il contenuto, come utilizzare altre applicazioni o dispositivi per registrare il messaggio vocale.