La rubrica dedicata alle serie TV, film e altri contenuti che lasceranno Netflix a dicembre 2023 rivela una varietà di opere in uscita dalla famosa piattaforma di streaming. Ogni mese, Netflix rinnova il suo catalogo per fare spazio a nuove entrate, il che significa dire addio a alcuni titoli esistenti. Dicembre 2023 si presenta come un mese con meno cancellazioni del solito, ma ancora con una lista significativa di contenuti in scadenza.

Netflix: addio a moltissimi titoli

La selezione di titoli in partenza include una miscela di documentari, serie TV e film di vari generi. Tra i documentari, spiccano titoli come “For the Love of Spock“, escito il 1° dicembre, “One in a Billion” e “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives”. Per gli appassionati di serie TV, le partenze includono “Hymn of Death” e “Nightflyers“, oltre a “Please Like Me” e “Salvation“.

In ambito cinematografico, i film in uscita sono numerosi e variegati. Dall’azione di “John Wick 3” e “Ghost in the Shell” ai classici italiani come “Fracchia la belva umana”, “Grandi magazzini” e “La poliziotta fa carriera”. I fan del fantasy e dell’avventura diranno addio a titoli come “Animali fantastici e dove trovarli” e i vari capitoli della saga di “Twilight“.

Questo mese si caratterizza anche per la partenza di alcuni film di grande impatto come “Salvate il Soldato Ryan”, “Constantine”, “The Truman Show” e “Wonder Woman”. Tra i titoli italiani, lasciano la piattaforma “Non c’è più religione”, “Da Grande”, “L’infermiera di notte” e “Moglie e marito”.

La lista completa dei contenuti in scadenza offre agli abbonati l’opportunità di pianificare le loro visioni prima che questi titoli lascino Netflix. Si tratta di un’occasione per recuperare alcuni film o serie che potrebbero essere stati tralasciati o per rivedere i preferiti prima della loro uscita. Mentre Netflix si prepara ad accogliere nuovi contenuti nel nuovo anno, gli utenti hanno ancora tempo per godersi queste opere prima del loro definitivo addio alla piattaforma.