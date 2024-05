Bentley Motors ha presentato la una nuova elegante e lussuosa vettura, la Batur Convertible. Si tratta del terzo modello coachbuilt dell’era moderna ed è realizzato da Mulliner, la divisione interna dell’azienda che realizza soluzioni su misura per i clienti.

Dopo il debutto della Bacalar barchetta e della Batur coupé, questa Batur Convertible porta il lusso nel settore automotive ad un nuovo livello. La carrozzeria è realizzata dalle sapienti mani degli addetti Mulliner e ogni elemento è personalizzabile in base alle richieste del futuro proprietario.

L’eleganza e l’artigianalità si sposano con il propulsore W12 biturbo da 6.0 litri, in grado di sprigionare 750 CV. Anche in questo caso, l’assemblaggio del motore è realizzato a mano, per sottolineare la cura e l’attenzione ai dettagli. Inoltre, il propulsore W12 sarà abbandonato da Bentley nei prossimi mesi, quindi la Batur Convertible sarà una delle ultime vetture ad impiegarlo.

Bentley ha presentato la Batur Convertible, una vettura esclusiva realizzata su misura dalle sapienti mani degli specialisti Mulliner

La Batur Convertible si configura come una Gran Turismo a cielo aperto, in grado di rendere ogni viaggio un’esperienza unica per i due occupanti. Il tetto convertibile può essere aperto o chiuso in appena 19 secondi e fino ad una velocità massima di 50 km/h.

L‘abitacolo è definito “avvolgente” da Bentley per coccolare sia chi siede al posto di guida sia chi si trova al suo fianco. Dietro i sedili trova spazio anche lo scenografico “airbridge” che funge da elemento estetico e da soluzione aerodinamica. Il richiamo alle vetture barchetta del passato è evidente ma, al tempo stesso, permette di ricavare un vano bagagliaio per riporre le borse.

Bentley assicura la massima personalizzazione per quanto riguarda i materiali, le superfici e le colorazioni. Saranno solo 16 i fortunati che potranno acquistare una Batur Convertible ad un prezzo da capogiro. Si parte da circa due milioni di euro a cui si aggiungono i costi delle personalizzazioni più esclusive.