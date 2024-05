Caldo sta sterminando degli animali molto importanti

L’aumento delle temperature oggi si sta intensificando sempre di più portando il limite di soglia sempre allo straforo rispetto gli anni passati. Abbiamo vissuto specificamente in questi ultimi anni un aumento molto significativo delle temperature portando un caldo oltre il limite, facendoci ragionare soprattutto sul tema del surriscaldamento globale.

Queste alte temperature però oltre essere un pericolo significativo per la Terra lo è anche per uno specifico genere di insetti molto importanti per tutti noi.

Caldo, cosa sta eliminando?

Oltre ai pericoli che comporta quest’ultimo, è soprattutto diventato una minaccia per le api. Infatti si sta parlando di un significativo aumento rispetto la mortalità delle popolazione delle api dal 1950. Le principali cause messe in tavolo sono l’abuso dei pesticidi, ma soprattutto l’aumento delle temperature scatenato dai cambiamenti climatici caratterizzati dal caldo.

Un team di ricercatori facenti parte dell’Università di Guelph si sono cimentati ad analizzare degli studi storici del 1800. I quali sono stati frutti di scoperta di nuove notizie. Ovvero che questi insetti preferiscono una temperatura del nido tra i 28 e i 32 °C. Nel caso la temperatura sfori questo limite e superi i 36 °C, viene impedito a loro di riprodursi in maniera efficacie. Questo problema è scaturito dalle larve che sono molto sensibili al caldo rispetto gli adulti.

Un esperto dell’Università di Guelph, Peter Kevan ha a lungo osservato e notato che la necessità di una temperatura stabile per il nido è molto comune tra tutti gli animali di varie aree del mondo. Se queste temperature sono superate è molto probabile che le api con il caldo non sopravvivino.

Per prevenire il tutto, gli insetti adulti eseguono una ventilazione del nido attraverso le ali così da salvaguardare le larve in crescita. Però questa azione non basterebbe per difendersi da un clima sempre più caldo.

Da quanto registrato le api in tutto il mondo stanno morendo, e sicuramente tocca noi proteggerle dal caldo, visto che sono loro le responsabili dell’impollinazione della maggior parte delle specie vegetali.