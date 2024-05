Apple sta attualmente lavorando su un nuovo processore progettato per i suoi data center, con l’obiettivo di gestire gran parte delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale previste per i suoi prossimi sistemi operativi. Questo passo potrebbe garantire all’azienda un vantaggio competitivo significativo nel lungo periodo, offrendo un maggiore controllo sulla produzione dei propri dispositivi.

I nuovi chip per l’AI di Apple

Secondo Jeff Pu, analista della Haitong International Securities, Foxconn sta già assemblando server AI per la casa di Cupertino basati sul processore M2‌ Ultra e punta a passare ai chip M4 entro la fine del 2025. Le anticipazioni sui processori realizzati con il processo a 3 nm di TSMC confermano la strategia di Apple nel campo dei chip AI.

Nonostante la tendenza a spostare le funzioni di intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi (“on device”), alcune operazioni più complesse richiedono ancora il supporto del cloud. Il controllo totale su quest’area potrebbe consentire ad Apple di garantire maggiore sicurezza e privacy. Sono state riportate indiscrezioni su trattative con Google per l’integrazione di Gemini per funzioni AI specifiche.

Il progetto Project ACDC (Apple Chips in Data Center), in fase di sviluppo da anni, mira a integrare i chip AI nei data center di Apple, ma non è chiaro quando entrerà in funzione. Si prevede che le nuove funzionalità AI saranno presentate con iOS 18 e altre “major release” alla WWDC 2024.

Un processo lento ma già avviato

Le grandi aziende tecnologiche stanno investendo nella creazione dei propri chip AI per ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Google ha fatto progressi significativi con i suoi Tensor, avviato nel 2013, mentre OpenAI sarebbe interessata a un progetto simile. Apple ha già integrato chip NPU nei dispositivi mobili e ha iniziato a sostituire i chip Intel con processori personalizzati nei Mac nel 2020, differenziando i suoi prodotti sul mercato.

Il lancio dei nuovi iPad potrebbe includere il debutto del nuovo processore della serie M, l’M4, portando ulteriori innovazioni alla gamma di prodotti Apple.