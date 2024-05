Apple guarda al futuro con grande interesse, anticipando il keynote del prossimo Maggio che sarà dedicato agli iPad. Ma già oggi, l’attenzione è rivolta verso nuove prospettive TSMC, il partner produttivo di Apple, ha annunciato ambiziosi piani per la produzione di chip avanzati a 1.6nm, il cui destino è quello di alimentare le future generazioni di Apple Silicon. Questo processo, noto come A16,dovrebbe partire dal 2026 e promette di portare a significativi miglioramenti in termini di densità logica e prestazioni dei chip. Questi miglioramenti sono fondamentali sia per i prodotti Apple che per i data center ad alta potenza.

Parliamo un po’ del chip a 1.6nm

Il chip a 1.6nm, offrirà una nuova generazione di transistor e una nuova soluzione innovativa al power rail sul retro. Questo rende possibile un aumento dell’8-10% della velocità e una riduzione del 15-20% del consumo energetico rispetto al processo N2P di TSMC. Si prevede anche un miglioramento della densità dei chip fino a 1.10 volte, consentendo così una maggiore potenza di elaborazione in un formato compatto.

Ma le novità non finiscono qui. TSMC ha anche presentato la tecnologia System-On-Wafer (SoW), un’innovativa soluzione che integra più die su un singolo wafer. Questo approccio aumenta la potenza di calcolo e riduce lo spazio occupato, offrendo uno sviluppo importante per i data center di Apple. Secondo quanto riferito, la prima offerta per il SoW di TSMC non sarà disponibile prima del 2027.

In conclusione, l’annuncio di TSMC promette di portare a una nuova era di innovazione e prestazioni nel campo dei chip, alimentando le prossime generazioni di dispositivi Apple e sostenendo l’espansione dei data center dell’azienda. Sarà questo davvero il futuro dei microprocessori? solamente il tempo potrà dirlo, ma siamo certi che Apple sarà in prima linea per scoprirlo il prima possibile, o ancora meglio prima degli altri.