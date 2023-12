Negli ultimi giorni si sente più spesso parlare del Joker della Florida. Questo nickname appartiene a Lawrence Sullivan, un criminale arrestato nell’omonimo stato Americano. Tuttavia, nelle ultime ore è diventato virale in seguito all’apparizione di un personaggio molto simile al suo stile all’interno del trailer di GTA VI.

Nel trailer del nuovo titolo Rockstar Games, si vede uno spezzone di telegiornale in cui viene mostrata la foto segnaletica di un individuo ricoperto di tatuaggi. A catturare l’attenzione sono i disegni di due seghe circolari intorno agli occhi e il filo spinato ai lati della bocca.

Il Joker della Florida ha notato questa somiglianza molto particolare ed è partito all’attacco. In un video pubblicato su TikTok, ha minacciato Rockstar Games di aver utilizzato la sua immagine e la sua storia in maniera illegittima.

Il Joker della Florida è pronto a fare causa a Rockstar Games per violazione della sua immagine in GTA VI, chiede tre milioni di dollari come risarcimento!

A causa di questa presunta violazione, Sullivan sembrava intenzionato a portare la software house in tribunale. Tuttavia, il video è sparito poco dopo ma era ormai troppo tardi in quanto il filmato era già diventato virale.

A distanza di qualche giorno, il Joker della Florida è tornato alla carica. Questa volta però ha voluto rimarcare ulteriormente la violazione della sua immagine. In un recente TikTok, Sullivan è apparso vestito esattamente e perfino con lo stesso taglio di capelli e lo stesso colore.

Nel video pubblicato sul social network è arrivata anche la richiesta di risarcimento per i danni. La cifra è di tre milioni di dollari e, considerando che Rockstar Games non ha ascoltato le lamentele di Sullivan, è pronto a portare la software house in tribunale. Resta da scoprire come evolverà la situazione e se ci sarà davvero uno scontro in tribunale.