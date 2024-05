In un annuncio che ha mandato in visibilio gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo, NVIDIA ha fatto trapelare i suoi piani per il lancio delle attesissime schede grafiche della gamma RTX50. Le indiscrezioni, provenienti dall’affidabile fonte leaker Kopite7Kim, hanno suscitato un vivace dibattito sul futuro del settore nel corso del 2024. Secondo quanto rivelato, la casa produttrice di GPU ha in serbo una gradita sorpresa, pianificando di inaugurare la famiglia GeForceRTX 50 “Blackwell” con il lancio della potente RTX5080, seguita a ruota dall’ammiraglia RTX5090.

NVIDIA, nuovi progetti in corso

L’annuncio ha seguito una serie di speculazioni precedenti, alimentate da un tweet di TechPowerUp, che suggeriva la possibilità che NVIDIA rilasciasse solo la RTX 5090 nel corso del 2024. Rimandando il resto della serie al 2025. Ma, Kopite7Kimi, noto per la sua affidabilità nelle anticipazioni, ha smentito queste voci. Affermando categoricamente che la RTX 5080 sarebbe la prima ad arrivare sul mercato. L’evento tanto atteso dovrebbe avere luogo nel quarto trimestre del 2024, con quello del 5090 previsto poco dopo. L’entusiasmo è alle stelle tra gli amanti di gaming e tecnologia, che non vedono l’ora di mettere le mani su queste potenti schede grafiche che promettono prestazioni straordinarie e immagini di altissimo livello.

Insomma, l’attesa per il lancio è palpabile. Sembra che dovremmo prepararci ad un evento epico nel mondo della tecnologia. Ad ogni modo, conferme più dettagliate sulle notizie riportate sono attese nei prossimi mesi, mentre i partner di NVIDIA si preparano a lavorare sulle GPU e a diffondere informazioni sempre più concrete. Resta da vedere se le nuove RTX riusciranno davvero a soddisfare le alte aspettative dei fan, ma una cosa è certa, il 2024 si prospetta come un anno eccezionale per l’evoluzione della tecnologia grafica nel mondo dei videogiochi e oltre. Le aspettative a riguardo quindi sono molto alte, saranno tutte soddisfatte come desiderato? Staremo a vedere.