Il team TAG Heuer Porsche sta adottando un approccio innovativo nel contesto della Formula E, collaborando con Ansys, un leader nel settore dei software di simulazione

Con questa partnership gli ingegneri di Porsche Motorsport hanno potuto integrare la simulazione in ogni fase del processo di progettazione del motore della Porsche 99X Electric. Questo motore è alla base delle eccellenti prestazioni del team. L’utilizzo di questa tecnologia ha accelerato i tempi di sviluppo della vettura elettrica, portando dei grandi benefici al team.

Il software di simulazioni di Ansys ha permesso agli ingegneri di esplorare nuove idee e creare scenari per esprimere la loro creatività. Infatti, nonostante in Formula E il regolamento prevede l’utilizzo di un telaio e di una batteria standardizzati, gli ingegneri possono andare a personalizzare il gruppo motopropulsore e i suoi componenti per ottimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni del veicolo.

La magia dell’innovazione nasce nei laboratori, con creazioni che spesso trovano applicazioni commerciali. In questo caso, il risultato del lavoro del team è la creazione della piattaforma da 800 volt, utilizzata sulla Porsche Taycan elettrica.

Ma per cosa può essere usato il software di Ansys?

Le simulazioni a livello di sistema di Ansys sono cruciali per ottimizzare il motore, il cambio,l’elettronica di potenza e il software di controllo del gruppo motopropulsore. Queste simulazioni permettono anche di ridurre le perdite energetiche della Porche 99X Electric e ne aumentano la sua efficienza, consentendo alla vettura di sfruttare la massima potenza durante le gare conservando contemporaneamente quanta più energia possibile.

La partnership tra Porsche e Ansys non si limita soltanto a sviluppare auto da corsa, ma permette anche di sviluppare auto stradali.

La simulazione ingegneristica offre vantaggi significativi, soprattutto nelle fasi di sviluppo e pre-sviluppo delle auto. Soprattutto in queste fasi, i software di simulazione sono utilissimi per ottenere un prodotto competitivo.

In Formula E, una delle difficoltà più grandi è la molteplicità di sistemi da progettare e utilizzare, come il gruppo motopropulsore (che viene sviluppato autonomamente) e il gruppo motopropulsore anteriore (che è una parte comune). Ogni componente ha il proprio ruolo ed è fondamentale che sia progettato bene affinché la vettura possa sfruttare tutto il suo potenziale. Anche in questo caso i software di simulazione sono cruciali per ottenere i migliori risultati possibili.