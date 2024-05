Amazon Fire TV Stick 4K è la versione più performante della tanto amata Fire TV Stick dell’azienda americana, la soluzione da consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti che sono alla ricerca del meglio, ad un prezzo più che bilanciato, se considerate comunque che oggi ha un costo effettivo di soli 39 euro.

All’interno della confezione si trova tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, infatti abbiamo la Fire TV Stick 4K, il telecomando per il controllo da remoto (compreso di pile stilo AA da inserirvi), con la prolunga per il collegamento della stick al televisore. Di base il dispositivo dovrebbe venire collegato direttamente, ma nel caso in cui non abbiate spazio, o lo vogliate in parte allontanare, Amazon ha pensato ad una soluzione, senza costi aggiuntivi, per venirvi effettivamente incontro.

Amazon Fire TV Stick 4K: offerta da non perdere solo oggi

Un prezzo estremamente conveniente per i consumatori che vogliono acquistare l’Amazon Fire TV Stick 4K, il top di gamma tra le soluzioni dell’azienda americana, oltre che l’ultimo modello effettivamente commerciato. Il suo prezzo di listino sarebbe di 69 euro, ma proprio in questi giorni è stato applicato un forte sconto del 43%, che lo riduce di circa 30 euro, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 39 euro. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Essendo il modello più recente, si ha la certezza di avere tra le mani un dispositivo che possa supportare tutte le ultime tecnologie, come il Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche l’HDR10+ per una maggiore e migliore qualità di riproduzione. Lo streaming in 4K non sarà mai stato così semplice, con inclusa comunque la possibilità di accedere a tutti i principali servizi, sfruttando anche il WiFi dual-band, per una migliore velocità di connessione.