Finalmente ci siamo. Dopo svariate indiscrezioni emerse in queste settimane, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha introdotto delle novità di rilievo. In particolare, l’operatore ha reso disponibile il supporto alla nuova connettività 5G. Quest’ultima si potrà sfruttare sia con delle offerte mobile dedicate sia attraverso l’attivazione dell’opzione ho. Il Turbo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, arriva ufficialmente il supporto alle nuove reti di quinta generazione

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Anche i clienti di questo operatore potranno quindi finalmente navigare in internet anche con la nuova connettività 5G. L’operatore ha inoltre deciso di aumentare il limite della velocità di navigazione su rete 4G, che ora arriva fino a 60 mbps in download e 60 mbps in upload.

Anche per tutti i già clienti dell’operatore, sarà poi possibile navigare su rete 5G con l’opzione ho. Il Turbo. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di navigare in internet su rete 5G ad una velocità massima pari a 2 gbps in download e 200 mbps in upload. Per questa nuova connettività, l’operatore ha poi reso disponibili alcune offerte mobile dedicate.

Una di queste è l’offerta ho. 9,99 200 GB 5G. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di 9,99 euro al mese. Un’altra nuova offerta è ho. 11,99 250 GB. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 250 GB di traffico dati validi per navigare sempre con connettività 5G. Rimangono poi sempre compresi minuti di chiamate e anche SMS illimitati verso tutti, ad un costo però di 11,99 euro al mese.