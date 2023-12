Il trailer di GTA VI ha completamente ROTTO internet diventando uno dei video più visti di sempre su YouTube nelle prime 24 ore. L’attesa verso il titolo Rockstar Games è talmente elevata che gli utenti sono impazienti di mettere le mani sul gioco.

L’impatto che il trailer ha avuto è stata incredibile, tanto che online si sono moltiplicate le parodie. Come è possibile ammirare su YouTube, il team di World of Shrimpy si è cimentato in una impresa molto interessante.

Il primo trailer di GTA VI è stato ricostruito frame per frame utilizzando i mattoncini LEGO. Per riuscirci, hanno utilizzato la tecnica dello stop motion, una soluzione che richiede molto tempo e tantissima precisione.

L’attesa per GTA VI è ancora lunga ma possiamo divertirci con la parodia del trailer ricreato utilizzando i mattoncini LEGO

Infatti, lo stop motion prevede la necessità di scattare una foto agli elementi e poi spostarli per scattare una nuova foto. Questo processo deve essere ripetuto moltissime volte al fine di poter unire le foto in un video e rendere l’idea del movimento.

Per rendere l’idea della mole di lavoro richiesta per ricreare il trailer di GTA VI con i LEGO, il team ha fornito alcuni numeri. Le animazioni sono state realizzate per raggiungere i 30 FPS e sono state necessarie 3.086 foto.

Apprezziamo certamente l’impegno e la passione mostrata da World of Shrimpy e sarebbe molto interessante una versione LEGO del titolo Rockstar Games. Tuttavia, per poter giocare a GTA VI bisognerà attendere il 2025. Non sorprenderà scoprire che alcuni utenti abbiano avviato una petizione per cancellare il 2024 dal calendario e passare direttamente all’anno successivo per far arrivare prima la data di uscita del gioco.