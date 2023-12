L’uscita del primo trailer di GTA VI ha completamente superato tutte le aspettative in termini di accoglienza e visualizzazioni. Rockstar Games ha confezionato un filmato che ha permesso ai giocatori di assaporare le atmosfere di una Vice City completamente rinnovata ma sempre magnifica.

Alla fine del trailer, purtroppo, è arrivata la conferma che i videogiocatori non volevano. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto arriverà nel 2025, ma non è stato specificato il mese. Il debutto potrebbe avvenire nella prima metà o nella seconda, facendo aumentare di conseguenza l’attesa per gli utenti.

Tuttavia, Rockstar Games è solita nascondere easter egg all’interno dei propri prodotti e anche il trailer di GTA VI non è da meno. Secondo quanto svelato dall’utente PainKiller su X (ex Twitter), la software house potrebbe aver già svelato la data di uscita del secondo trailer.

So some people are using the bullet holes in the car from the #GTA6 official artwork and in Braille it says,The next #GTAVI Trailer will be in September 2024! I hope that is fake because that is way too long for a second trailer hopefully we get a next trailer April 2024 🌴🌊🌇🌃 pic.twitter.com/JwYZjgFDwp

