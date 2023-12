Sembra che CS2 non riesca a prendersi una pausa da bug ed exploit, i giocatori hanno da poco scoperto un modo per usare i wallhack grazie ai driver NVIDIA. L’exploit consiste nel modificare alcune impostazioni di GeForce, consentendo di vedere i giocatori attraverso le smokes.

CS2 non è nuovo a problemi relativi ad alcune funzionalità dei driver. Come quando la tecnologia Anti-Lag+ di AMD ha dovuto essere completamente eliminata da Adrenaline Drivers, vista la quantità enorme di ban VAC ingiustificati con la funzione abilitata. Sebbene i driver NVIDIA non abbiano mai riscontrato problemi in passato, adesso sembra essere arrivato il momento, tramite GeForce Experience, i giocatori sono in grado di utilizzare le impostazioni dei filtri colorati per vedere i giocatori nascosti dietro le smokes. La data esatta della scoperta di questo problema è sconosciuta, ma è giunta all’attenzione del pubblico attraverso un thread Reddit del 22 dicembre.

NVIDIA permette di vedere attraverso le smokes, cosa sappiamo a riguardo

Nel thread Reddit, chiamato ironicamente “nuove funzionalità in CS2”, un giocatore gioca con i vari filtri colorati nell’overlay GeForce Experience di Nvidia. Quest’ultimi sembrano rendere i giocatori dietro le smokes completamente visibili, cosa che ovviamente, in situazioni normali non è possibile. I giocatori all’interno della smoke non sono renderizzati interamente, vediamo solo le loro sagome, questo nel gioco equivale a vedere attraverso le smokes, consentendo quindi ai giocatori di CS2 di sferrare colpi letali. In sostanza, i filtri stanno permettendo di abusare dei wallhack, ovvero quando un giocatore colpisce un nemico che normalmente non potrebbe vedere, sono colpi molto fortuiti, fatti attraverso un muro o una smoke appunto, ovviamente questi non possono essere rilevati o considerati dall’Anti-Cheat di Valve.

Per poter utilizzare questi filtri però, CS2 richiede l’attivazione dell’impostazione “allow_third_party_software”, questa impostazione può abbassare il fattore di fiducia di un giocatore quando abilitata. Un fattore di fiducia basso, porta il giocatore in questione ad essere additato come giocatore sospetto, alla pari di, giocatori segnalati numerose volte o che hanno recentemente abbandonato diverse partite. Tuttavia, i punti Elo sono sempre gli stessi, non importa quanto buono o cattivo possa essere il tuo fattore di fiducia, ecco perché questo problema con NVIDIA può essere sfruttato per ottenere facili punti Elo. Il consiglio è quindi quello di evitare il matchmaking ufficiale per qualche giorno, almeno fino a quando questo problema non sarà risolto.