Vodafone Silver, la gamma di 2 offerte fino a 200 GB

Con tutte le offerte che sono in giro ormai da tempo nel mondo della telefonia mobile, per risalire la china serve qualcosa di importante. I gestori infatti si affannano ogni mese a proporre le loro migliori soluzioni, con alcune realtà che riescono a battere le altre. Vodafone è sicuramente una di queste e sta riuscendo a dettare di nuovo, dopo tempo, i ritmi del mondo della telefonia. Molti utenti non lo sanno ma è ritornata la gamma Silver con due offerte ottime.

Vodafone, la migliore gamma è la Silver: ci sono due offerte fino a 200 GB

Partendo con la prima soluzione, la Silver 100, al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente 100 giga in 4G con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. Il prezzo mensile equivale ad una somma davvero minima: solo 7,99 € al mese.

La seconda offerta si chiama Silver 150, promozione mobile che comprende ogni mese minuti senza limiti verso chiunque, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Ci sono alcuni accorgimenti da fare, ai quali riguardano soprattutto le persone che possono sottoscrivere le offerte attualmente in vigore da Vodafone. Proprio per quanto riguarda la possibilità di sceglierle, questa viene data solo ed esclusivamente agli utenti che appartengono ai gestori virtuali o a Iliad. Si tratta dei provider che Vodafone ha deciso di combattere aspramente.

Un aspetto importante è poi la possibilità di avere altri 50 giga in più tutti i mesi. Basta infatti scegliere il servizio gratuito di ricarica auto automatica, ovvero SmartPay. In questo modo i giga ottenuti in regalo si potranno sommare mensilmente a quelli disponibili nelle offerte.

C’è poi un grande vantaggio che tutti devono conoscere, ovvero quello di poter avere a disposizione per il primo mese un prezzo diverso. In entrambi i casi infatti Vodafone concede al pubblico che sceglie le offerte di poter pagare solo 5 € il primo mese.