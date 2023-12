Annunciato un importante sviluppo nel panorama calcistico italiano, ovvero TIM e DAZN avrebbero rinnovato il loro vecchio accordo per mantenere la Serie A su TIMVision fino al 2029. Il nuovo contratto, firmato il 23 dicembre 2023, coprirebbe tutte le stagioni calcistiche, dal campionato 24/25 al 28/29.

Anche se non abbiamo molte informazioni relative a tutti i dettagli finanziari dell’accordo, sembra che TIM si impegnerà a versare meno di 50 milioni di euro all’anno a favore di DAZN. Stiamo parlando di un totale di circa 250 milioni di euro in cinque anni.

Alla suddetta cifra poi, dovranno anche essere integrati altri pagamenti e variabili ricavati dai servizi in abbonamento offerti da TimVision.

DAZN e TIM: tutte le novità contrattuali

Il contratto precedente tra DAZN e TIM, prevedeva invece, un pagamento di 340 milioni di euro, più altri bonus a stagione da parte di TIM. Questa cifra troppo elevata però aveva causato non pochi problemi. Da qui la richiesta di rinegoziare dell’accordo e all’arrivo di DAZN anche su Sky.

Ad ogni modo, il contratto si occupa anche di informare i clienti sul futuro della trasmissione della Serie A, assicurando loro che essa rimarrà su TIMVision per un periodo prolungato.

Al di là di tutto, DAZN resta ancora una delle più importanti piattaforme per la trasmissioni di programmi sportivi in streaming e in diretta. La soluzione perfetta per tutti gli appassionati di sport, dal calcio, al rugby, al tennis, all’atletica e molto altro ancora. Tutto alla portata di pochi e rapidi click.

Restate sintonizzati per tante altre novità ancora più allettanti !